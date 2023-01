Australian Open : Triumph unter neutraler Flagge? Sabalenka greift nach Titel

Spielt in Melbourne um den Australian-Open-Titel: Aryna Sabalenka. Foto: James Ross/AAP/dpa

Melbourne Aryna Sabalenka könnte bei den Australian Open die erste Grand-Slam-Siegerin unter neutraler Flagge werden. Im Finale gegen die gebürtige Russin Jelena Rybakina erwartet sie ein enges Match.

Klar ist: Die sportpolitische Diskussion um den Start russischer und belarussischer Spieler und Spielerinnen wird auch das Finale der Frauen am Samstag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) begleiten, zumal Sabalenkas Gegnerin eine gebürtige Moskauerin ist: Jelena Rybakina, die seit 2018 für Kasachstan startet und der Nation in Wimbledon im vergangenen Juli den ersten Grand-Slam-Turniersieg überhaupt beschert hatte. Sabalenka war beim Rasen-Spektakel wie alle anderen Russen und Belarussen wegen des Angriffskrieges in der Ukraine gesperrt gewesen.