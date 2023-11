ATP-Finals Traumfinale in Turin: Djokovic gegen Sinner zum Zweiten

Am Dienstag hatte sich Sinner in der Gruppenphase in einem hochklassigen Match über mehr als drei Stunden in drei Sätzen gegen Djokovic durchgesetzt. Es war der erste Sieg des Italieners gegen den Serben überhaupt. „Das spielt für das Spiel am Sonntag aber keine Rolle mehr“, sagte Sinner mit Blick auf das Traumfinale.