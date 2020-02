Chaos beim Hauptstadtclub : Trainersuche: Hertha-Bosse nach Klinsmann-Rücktritt im Fokus

Berlin Wie geht es nach dem Rücktritt von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC weiter? Mit Spannung werden Antworten der Vereinsführung der Berliner erwartet. Dabei will sich auch Investor Lars Windhorst erklären. Thema dürfte auch die Kritik des Ex-Trainers sein.

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag (11.30 Uhr) wollen Club-Präsident Werner Gegenbauer, Investor Lars Windhorst und Sport-Geschäftsführer Michael Preetz Fragen beantworten.

Durch den überraschenden Abgang Klinsmanns nach nur elf Wochen ist unter anderem ungeklärt, wer den Tabellen-14. langfristig trainieren wird. Derzeit wird erwartet, dass Klinsmanns Assistent Alexander Nouri zumindest noch im direkten Duell der Abstiegskandidaten beim SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr) verantwortlich sein wird.

Zudem ist unklar, ob Klinsmann auf seinen Posten im Aufsichtsrat der Berliner zurückkehren wird. Dies ließ der 55-Jährige via Videochat am Mittwochabend offen und legte die Entscheidung in die Hände des Clubs.