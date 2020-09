107. Frankreich-Rundfahrt : Tour-Zeugnis: Lichtblick Kämna - Buchmanns geplatzte Träume

La Roche-sur-Foron Zwölf deutsche Fahrer hatten sich in Nizza auf die Reise begeben. Immerhin sprang ein Etappensieg durch Lennard Kämna heraus, die Hoffnungen auf eine Podiumsplatzierung von Emanuel Buchmann erfüllten sich nicht.

Youngster Lennard Kämna war der große Gewinner unter den zwölf deutschen Startern bei der 107. Tour de France. Sein Etappensieg in Villard-de-Lans weckte Hoffnungen für die Zukunft. Maximilian Schachmann kämpfte sich trotz eines Schlüsselbeinbruchs durch die Rundfahrt.

BUCHMANN, EMANUEL (27, Bora-hansgrohe): Mit Sturzverletzungen in die Tour gegangen, platzten die Träume vom Podium bereits in den Pyrenäen. Eine Erkältung gaben dem Kletterspezialisten den Rest. Eine Tour zum Vergessen.

GESCHKE, SIMON (34, Team CCC): Unzählige Male ging der Mann mit dem Bart in die Ausreißergruppen. Ein Coup wie 2015 in Pra-Loup sprang aber nicht heraus. Betrieb Werbung in eigener Sache.