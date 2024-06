Radsport Tour: Deutsche Profis „Außenseiter“ bei Etappensiegen

Gemeinsam mit sieben anderen Deutschen geht Geschke am Samstag in der italienischen Stadt Florenz an den Start. 2017 waren es mal 16 Starter. Immerhin geht der Trend leicht nach oben: 2023 nahmen sieben deutsche Profis teil. Zum Vergleich: Die Franzosen sind dieses Jahr mit 32 Rennfahrern vertreten, die Belgier mit 28 Profis.