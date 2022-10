110. Tour de France : Tour 2023: Ein Zeitfahren und vier Bergankünfte

Paris Die 110. Tour de France führt vom 1. bis 23. Juli 2023 über 3404 Kilometer von Bilbao nach Paris.

Die Sprinter dürfen sich dieses Mal auf acht flache Zielankünfte freuen, darunter auch in Bordeaux und zum Abschluss traditionsgemäß auf den Champs-Élysées in Paris. Von den berühmten Anstiegen gehört der Col du Tourmalet dem Programm an, Alpe d'Huez oder der Mont Ventoux werden aber nicht angesteuert. Das wurde bei der Streckenpräsentation in Paris bekannt.