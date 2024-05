Eishockey Tor-Festival bei WM: DEB-Team besiegt Frankreich 6:3

Wer am Donnerstag im Viertelfinale auf den Vizeweltmeister wartet, wird erst nach den abschließenden Gruppenspielen am Dienstagabend ermittelt. Kanada, Gastgeber Tschechien oder die Schweiz aus der Gruppe A sind die möglichen Gegner. „Ich empfand es als wichtig, dass es heute über den Kampf ging. Wir können davon ausgehen, dass es am Donnerstag auch so wird“, sagte NHL-Profi Nico Sturm. „Es war gut als Vorbereitung.“