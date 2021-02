Australian Open : Topfavoritin Serena Williams weiter - Kvitova raus

Tennis-Star Serena Williams erreicht nach einer guten Leistung in Melbourne die dritte Runde. Foto: Rick Rycroft/AP/dpa

Melbourne Am dritten Tag der Australian Open hat es die ersten beiden kleinen Überraschungen gegeben. Bei den Damen erwischte es zwei Spielerinnen aus den Top Ten. Die große Favoritin ist dagegen weiter.

Die 39 Jahre alte Amerikanerin gewann in Melbourne gegen die Serbin Nina Stojanovic mit 6:3, 6:0. Nach 69 Minuten nutzte Williams ihren ersten Matchball. Die langjährige Nummer eins strebt in Melbourne ihren 24. Grand-Slam-Titel an. Damit würde Williams mit der Australierin Margaret Court gleichziehen, die wegen ihrer ablehnenden Haltung gegenüber Homosexualität und gleichgeschlechtlicher Ehe umstritten ist.