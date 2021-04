ATP-Turnier : Topfavorit Zverev gewinnt Auftaktspiel in München

Topfavorit Zverev gewinnt Auftaktspiel in München

Hat in München das Viertelfinale erreicht: Alexander Zverev in Aktion. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Alexander Zverev hat seine erste Aufgabe auf dem Weg zu seinem dritten Erfolg beim Münchner Tennisturnier erfolgreich gemeistert.

Vor Zverev hatte der an Nummer zwei gesetzte Norweger Casper Ruud die Runde der letzten Acht erreicht. Der 22-Jährige besiegte Pablo Cuevas aus Uruguay 6:3, 6:2. Ruud spielte wuchtig, aktiv und konsequent. Er wies nach, dass er Zverev herausfordern könnte. Beide könnten aber nur im Endspiel am Sonntag aufeinandertreffen. Nächster Gegner von Ruud ist John Millman aus Australien, der in seinem Zweitrundenspiel gegen Guido Pella beim Stand von 4:6, 2:0 von einer Aufgabe des Argentiniers profitierte. Wegen der Corona-Pandemie ist bei den BMW Open kein Publikum auf der Anlage des MTTC Iphitos zugelassen.