Olympia&Fußball-EM vor Augen : Topathleten first? Corona-Impfungen: Ein heikles Thema

Topathleten first? Corona-Impfungen: Ein heikles Thema

Frankfurt/Main Die Olympischen Spiele in Tokio und die Fußball-EM rücken näher - und die Pandemie ist längst nicht besiegt. Das Thema Impfen ist für den Weltsport und die Athleten von großer Bedeutung - und umstritten?

Topathleten first? Das Thema Impfen wirft auch für den Weltsport bedeutsame Fragen auf - ethische, moralische, ökonomische. Besonders für das sichere Gelingen der Olympischen Spiele in Tokio und der Fußball-Europameisterschaft im nächsten Sommer ist das Impfen ein wichtiger Baustein.

„Wir haben den Traum, zu Olympia zu gehen. Trotzdem sollte das, was für die Gesellschaft das Wichtigste ist, im Vordergrund bleiben“, betonte die Turnerin Elisabeth Seitz. Für sie sei es wichtig, dass dadurch keine Risikogruppen oder Ärzte und Krankenhauspersonal benachteiligt werden: „Sie sollten vor uns Sportlern stehen.“ Außerdem möchte die Olympia-Vierte am Stufenbarren von Rio 2016 „vorher alle Risiken und Nebenwirkungen“ abgeklärt wissen. „Impfen ist nicht schlecht“, meinte ihr Turn-Kollege Marcel Nguyen. „Ich möchte trotzdem nicht der Erste sein, der das ausprobiert.“

Weniger Bedenken haben andere Sportler, allen voran Max Hartung. „Ich werde mich impfen lassen“, kündigte der Vorsitzende von Athleten Deutschland und Säbelfechter an. Auch die sechsmalige Olympiasiegerin der Dressurreiter, Isabell Werth, werde es „sofort machen“. Eine „hohe Bedeutung“ hat die Impfung für Tischtennis-Ass Dimitrij Ovtcharov. „Nicht nur in Bezug auf den Sport, sondern auf die ganze Pandemie-Situation bezogen“, erklärte er. Er plane, wenn möglich, sich „sehr zeitnah impfen zu lassen.“

Auch die Boxerin Nadine Apetz ist für das Impfen, sieht für sich aber aktuell keine Notwendigkeit. „Da ich eine der Sportlerinnen bin, die schon mit Corona infiziert war, habe ich noch Antikörper in mir“, berichtete die mehrfache WM- und EM-Dritte. Von daher wisse sie nicht, ob eine Impfung derzeit sinnvoll sei.

Ähnliche Gedanken hegt Ringer Frank Stäbler, der sich auch infiziert hatte. Laut seiner Ärzte habe er aktuell starke Antikörper und sei keine Gefahr für andere. „Ich glaube aber, dass die Impfbescheinigung ein Türöffner werden dürfte an Flughäfen, in Hotels oder wo wir uns sonst überall in der Welt bewegen“, sagte er. „Wenn es erforderlich ist, um meinen Olympia-Traum ohne weitere große Hindernisse zu verwirklichen, würde ich mich selbstverständlich impfen lassen.“