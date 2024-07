Goif Tiger Woods vor British Open: Kein Gedanke an Rücktritt

Für die British Open, die ab diesem Donnerstag im Royal Troon Golf Club an der schottischen Westküste ausgespielt werden, fühlt sich der 82-malige PGA-Tour-Champion bestens vorbereitet. „Ich habe viel besser trainiert. Wir haben im Fitnessstudio ziemlich hart gearbeitet, was gut war“, sagte Woods. Sein Körper sei in guter Form und das übertrage sich auch auf sein Golfspiel.