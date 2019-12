NBA : Theis und Boston schlagen Raptors - Lakers verlieren Derby

Toronto Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen NBA einen prestigeträchtigen Erfolg am ersten Weihnachtsfeiertag verbucht.

Die Celtics gewannen bei Titelverteidiger Toronto Raptors klar 118:102 (55:47). Der 27 Jahre alte Theis, der in der Anfangsformation seines Teams stand, erzielte beim vierten Sieg in Folge 13 Punkte und holte sechs Rebounds. Bostons Jaylen Brown war mit 30 Punkten der Topscorer der Partie. Aufbauspieler Kemba Walker steuerte 22 Punkte zum Erfolg bei. Mit 21 Siegen aus 28 Spielen liegen die Celtics weiter auf dem zweiten Platz in der Eastern Conference. Für Toronto war es die zehnte Niederlage im 31. Saisonspiel.