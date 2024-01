Basketball Theis gewinnt mit Clippers in NBA gegen Schröders Raptors

Supertalent Victor Wembanyama gelang beim 130:108 der San Antonio Spurs gegen die Detroit Pistons zum ersten Mal in seiner Karriere ein Triple Double mit zweistelligen Werten in den wichtigsten Statistik-Kategorien. Für seine 16 Punkte, 12 Rebounds und 10 Vorlagen brauchte er dabei nur 21 Minuten. Nur Russell Westbrook war in der Geschichte der NBA noch schneller.