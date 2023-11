ATP-Finals Tennisstar Zverev fühlt sich in Turin im Schatten wohl

Auch deshalb hielten die 12.000 Zuschauer im Pala Alpitour im Moment des Sturzes den Atem an und befürchteten zunächst erneut eine schwere Verletzung bei Zverev. „Viele kennen meine Vorgeschichte. Meine Verletzung ist in Roland Garros passiert. Nicht bei irgendeinem 250er-Turnier irgendwo, sondern auf einer der größten Bühnen der Welt“, sagte Zverev. „Vielleicht war das ein bisschen der Grund für die Reaktion. Aber ich habe ja schnell das Zeichen gegeben, dass alles okay ist und ich nicht wieder mit einem Krankenwagen nach Hause fahren muss.“