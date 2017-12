später lesen WTA-Turnier Tennisspielerinnen Maria und Witthöft in Brisbane raus FOTO: Glenn Hunt FOTO: Glenn Hunt Teilen

Die deutschen Tennisspielerinnen Tatjana Maria und Carina Witthöft sind mit Niederlagen in die neue Saison gestartet. Beide schieden beim Turnier in Brisbane in der ersten Runde aus. dpa