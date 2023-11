Tennis Tennisprofi Zverev verpasst Viertelfinale in Paris-Bercy

Der Olympiasieger verlor sein Drittrunden-Spiel gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:7 (2:7), 4:6 und verpasste damit wichtige Punkte im Kampf um die Teilnahme an den ATP Finals Mitte November in Turin. Für Zverev war es bereits die 13. Niederlage im 15. Match gegen einen Top-Ten-Spieler in diesem Jahr.