Rasen-Turnier : Tennis-Topstar Federer greift in Halle nach Jubiläums-Titel

Halle/Westfalen Glücklich ließ sich Roger Federer für seinen 13. Final-Einzug in Halle feiern. Im Eiltempo hat sich der Publikumsliebling die Chance auf eine weitere Bestmarke in seiner außergewöhnlichen Tennis-Karriere gesichert.

Der Rekordchampion entschied das einseitige Halbfinale gegen den überforderten französischen Außenseiter Pierre-Hugues Herbert 6:3, 6:3 für sich und greift nach seinem zehnten Titel in Ostwestfalen. Noch bei keinem anderen Turnier hat Federer so oft triumphiert.

„Ich freue mich natürlich riesig“, sagte der 37-Jährige nach seinem Erfolg in 62 Minuten: „Ich glaube, in meinen Aufschlagspielen hatte er nicht viele Chancen. Das beruhigt natürlich enorm. Herbert hat in Phasen sehr gut serviert, aber er hat ein paar holprige Aufschlagspiele gehabt. Ich habe es heute geschafft.“

Für den 20-fachen Grand-Slam-Champion ist das Turnier am Rande des Teutoburger Waldes quasi ein Heimspiel. „Wenn es wichtig wird, geht es bei dir so ein bisschen abwärts, also im guten Sinne wie beim Fahrrad fahren, und beim Gegner so ein bisschen aufwärts“, hatte Federer anschaulich erklärt, wie ihm die Unterstützung helfe.