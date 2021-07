Sommerspiele in Tokio : Tennis-Star Djokovic nimmt an Olympischen Spielen teil

Tennis-Star Djokovic nimmt an Olympischen Spielen teil

Sommerspiele in Tokio

Wird für Serbien an den Olympischen Spielen teilnehmen: Novak Djokovic in Aktion. Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa

Tokio Tennis-Star Novak Djokovic hat seinen Start bei den Olympischen Spielen in Tokio bestätigt und geht damit auf die Jagd nach dem Golden Slam.

Djokovic (34) hatte zuletzt in Wimbledon seinen 20. Grand-Slam-Titel geholt. Mit einem Erfolg bei den US Open würde Djokovic als Erster bei den Tennis-Herren seit 1969 alle Grand-Slam-Turniere in einem Kalenderjahr gewinnen. Als bisher Einzige im Tenniszirkus holte Steffi Graf 1988 auch Olympia-Gold und schaffte sogar den sogenannten Golden Slam. Das könnte auch Djokovic gelingen.