ATP-Turnier : Tennis-Olympiasieger Zverev steht in Wien im Finale

Tennis-Olympiasieger Zverev steht in Wien im Finale

Steht beim Turnier in Wien im Finale: Alexander Zverev. Foto: Lisa Leutner/AP/dpa

Wien Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim Hallenturnier in Wien das Finale erreicht. Der 24-Jährige aus Hamburg setzte sich im ersten Halbfinale gegen den spanischen Aufsteiger Carlos Alcaraz mit 6:3, 6:3 durch.

Nach nur 69 Minuten verwandelte Zverev seinen zweiten Matchball. Sein Finalgegner wird im zweiten Halbfinale zwischen dem Italiener Jannik Sinner und dem US-Amerikaner Frances Tiafoe ermittelt. Zverev ist bei dem mit 1,974 Millionen Euro dotierten Hartplatz-Turnier in der Wiener Stadthalle an Nummer zwei gesetzt.

Noch auf dem Platz kokettierte Zverev mit den Zuschauern. „Ich esse ein Schnitzel heute Abend... mit Pommes natürlich. Sophia sagt mir die ganze Zeit, wie kannst du die ganze Zeit so viel Schrott essen und noch so dünn sein? Ja, dafür bewege ich mich halt 18 Stunden am Tag auf dem Platz, aber das Schnitzel muss sein heute“, sagte Zverev über seine Finalvorbereitung.