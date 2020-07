Bericht „New York Times“ : Tennis-Neustart abgesagt - US Open gefährdet?

Washington Die erhoffte Wiederaufnahme der Herren-Tennistour fällt einem Medienbericht zufolge aus. Das geplante ATP-Turnier in Washington vom 14. bis 21. August sei abgesagt worden, berichtete die „New York Times“.

Mit der Absage wären auch die US Open zunehmend gefährdet. Zur Austragung des Grand-Slam-Turniers in New York war für die kommenden Tage eine erneute Entscheidung erwartet worden. Die US Open sollen ohne Zuschauer am 31. August beginnen, zuvor soll an gleicher Stelle das aus Cincinnati verlegte Masters-Turnier stattfinden. Die Turnierdirektorin der US Open, Stacey Allaster, sagte der „New York Times“ jedoch, derzeit blieben die Pläne wie gehabt.