ATP : Tennis in Köln: Lokalmatador Otte wirft Struff raus

Hat beim Turnier in Köln Jan-Lennard Struff besiegt: Oscar Otte in Aktion. Foto: Michel Euler/AP/dpa

Köln Lokalmatador Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in Köln gleich im ersten Match für die erste Überraschung gesorgt.

In Köln waren zunächst 999 Menschen in der Halle erlaubt, über die mögliche Entwicklung dieses Werts in den kommenden Tagen herrscht aber Unklarheit. Die Veranstalter hatten bei der Stadt Köln ein Konzept mit dieser Gesamtzahl eingereicht. Das Konzept wurde genehmigt, die Erlaubnis hat trotz des Überschreitens der Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bisher Gültigkeit. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz in Köln stieg am Montag auf 66,3.