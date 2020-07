Einladungsturnier Teil zwei : Tennis in Berlin: Aus dem Grunewald in den Hangar 6

Tennis in Berlin: Aus dem Grunewald in den Hangar 6

Berlin Auch das zweite Berliner Tennis-Einladungsturnier verspricht guten Sport und ein spektakuläres Ambiente. Ab diesem Freitag schlagen die Profis auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof auf. Dabei kommt es zu zwei deutschen Duellen.

DAS FORMAT: Es treten wieder sechs Damen und sechs Herren an, von denen jeweils zwei schon für das Halbfinale gesetzt sind. In den insgesamt vier Viertelfinals werden am ersten Tag die restlichen Halbfinalisten ermittelt, dabei sind deutsche Sieger diesmal garantiert. Außerdem holen die Tschechin Petra Kvitova und Jelina Switolina aus der Ukraine das Damen-Finale des ersten Turniers nach. Es war am Mittwoch wegen Regens ausgefallen. Aus dem Abschneiden bei beiden Veranstaltungen wird nach dem Finale am Sonntag eine Gesamtwertung erstellt. Für Damen und Herren gibt es insgesamt jeweils 100.000 Euro Preisgeld.