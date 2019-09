Generationen-Duell : Tennis-Idol Nadal will vierten Titel bei den US Open

Zeigt sich bei den US Open in beeindruckender Form: Rafael Nadal. Foto: Adam Hunger/AP.

New York Die US Open erleben ein Tennis-Duell der Generationen: Der 33 Jahre alte Spanier Rafael Nadal will heute (22.00 Uhr MESZ/Eurosport) den Angriff des 23 Jahre alten Russen Daniil Medwedew abwehren.

DER WEG INS FINALE: Nadal hat bei den US Open in diesem Jahr erst einen Satz abgegeben. Im Achtelfinale musste er gegen den Kroaten Marin Cilic über vier Sätze gehen. Ansonsten ist der Spanier bislang durch das Turnier gerauscht, zeigt sich hoch motiviert und körperlich in einem sehr guten Zustand. Medwedew hatte dagegen einen weitaus steinigeren Weg ins Finale. Vier Mal musste er über vier Sätze gehen, hatte zudem immer mal wieder mit leichten körperlichen Problemen zu kämpfen. Im Halbfinale gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow wirkte der Russe aber wieder frischer.

DIE BISHERIGEN DUELLE: Beide standen sich bislang erst ein einziges Mal gegenüber. Im Finale des Turniers von Montreal setzte sich Nadal vor einigen Wochen leicht und locker mit 6:3, 6:0 durch.

DAS SAGT RAFAEL NADAL: „Na klar möchte ich derjenige sein, der die meisten Siege bei den Grand Slams hat.“



DAS SAGT DANIIL MEDWEDEW: „Rafa ist eine Maschine, ein Biest auf dem Platz. Die Energie, die er zeigt, ist unglaublich.“