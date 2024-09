Teamwettbewerb Tennis-Herren dicht vor Qualifikation für Davis-Cup-Endrunde

„Die Planung ist eine Katastrophe. Wir können es leider nicht ändern, wir haben keinen Einfluss drauf“, hatte Krawietz auf die Ansetzung der Organisatoren des internationalen Team-Wettbewerbs geschimpft. Erst spät war das Duo nach dem verlorenen Endspiel bei den US Open aus New York nach China angereist. Der Gastgeber ist nicht in der Gruppe vertreten und bekam dennoch den Zuschlag vom Weltverband für die Austragung.