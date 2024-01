United Cup Tennis-Duo Kerber/Zverev verliert gegen Frankreich

In einem spannenden Mixed verloren Kerber und Zverev in Sydney gegen Caroline Garcia und Edouard Roger-Vasselin mit 6:7 (4:7), 6:2 und 10:12 und kassierten damit die entscheidende Niederlage zum 1:2 gegen Frankreich. Damit muss das gemischte deutsche Tennis-Team beim United in Australien um den Viertelfinaleinzug bangen.