ATP-Turnier : Tennis-Ass Zverev in Paris im Viertelfinale

Tennis-Ass Zverev in Paris im Viertelfinale

Alexander Zverev hat sich beim Turnier in Paris ins Viertelfinale gespielt. Foto: Christophe Archambault/AFP/dpa

Paris Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat das Viertelfinale beim Masters-1000-Turnier in Paris erreicht. Der 24-Jährige aus Hamburg setzte sich mit einiger Mühe gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov mit 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:3 durch.

Nach 2:45 Stunden verwandelte Zverev den Matchball und wahrte bei der mit rund drei Millionen Euro dotierten ATP-Veranstaltung die Chance auf seinen sechsten Turniersieg in diesem Jahr. Im Viertelfinale trifft der Weltranglisten-Vierte auf den Norweger Casper Ruud, der den US-Amerikaner Marcos Giron mit 6:2, 6:1 besiegte.

Zuvor hatte Dominik Koepfer in Paris eine weitere Überraschung nur knapp verpasst. Der Davis-Cup-Profi verlor gegen den an Nummer sieben gesetzten Polen Hubert Hurkacz trotz starker Leistung mit 6:4, 5:7, 2:6 und schied im Achtelfinale aus.

In den Runden zuvor hatte der 27 Jahre alte Koepfer gegen den Briten Andy Murray und den Kanadier Felix Auger-Aliassime überraschend gewonnen. Eigentlich war Koepfer bereits in der Qualifikation gescheitert, rutschte dann aber doch noch als Lucky Loser ins Hauptfeld.

Gegen Hurkacz holte sich Koepfer den ersten Satz nach 42 Minuten mit 6:4 und lag auch im zweiten Durchgang zwei Mal mit einem Break vorne. Hurkacz steigerte sich dann aber, schaffte den Satzausgleich und zog am Ende doch noch ins Viertelfinale ein. Damit wahrte die Nummer zehn der Tennis-Welt auch ihre Chance auf eine Teilnahme an den ATP Finals in Turin.