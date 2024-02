Davis-Cup Team erreicht Gruppenphase - Struff und Doppel erfolgreich

Die Auswärtsaufgabe in Ungarn hatte das deutsche Team als äußerst unangenehm eingestuft. Es seien „50:50“-Partien, kündigte Teamchef Michael Kohlmann an. Der Vorteil, in Zverev einen Top-Ten-Spieler in den eigenen Reihen zu haben, hatte sich mit dessen Absage am Mittwoch erledigt. Am Ende war es ein Erfolg des Teams: Struff, Krawietz/Pütz und der am Freitag siegreiche Dominik Koepfer punkteten.