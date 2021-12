Rennen in Innsbruck-Igls : Taubitz sichert sich Rodel-Weltcupsieg vor Egle

Rennen in Innsbruck-Igls

Julia Taubitz gewann in Innsbruck. Foto: Expa/Johann Groder/APA/dpa

Innsbruck/Igls Mit dem zweiten Weltcupsieg diesen Winters hat Rennrodlerin Julia Taubitz ihre Führung im Gesamtweltcup ausgebaut und Ambitionen auf eine Medaille bei Olympia in Peking unterstrichen.

Die 25-Jährige gewann am Sonntag im Eiskanal von Innsbruck-Igls vor der starken österreichischen Konkurrentin Madeleine Egle und ihren Teamgefährtinnen Natalie Geisenberger (Miesbach) und Anna Berreiter (Berchtesgaden). Dajana Eitberger konnte in Innsbruck nicht starten, weil ein positiver Corona-Test die 30-Jährige in häusliche Quarantäne zwang.