Skispringen : Tandes Triumph ein Jahr nach dem Koma - Deutsche in Form

Oslo Karl Geiger und Markus Eisenbichler sind in guter Verfassung. Zwar reicht es nur am Samstag zu einem Podestplatz, doch weit weg sind sie nicht. Die große Show gehört zum Abschluss einem Lokalmatador.

Daniel-André Tande weinte, seine Skisprung-Kollegen nahmen den 28-Jährigen nach einem ganz besonders emotionalen Erfolg auf die Schultern. Vor den Fans in der heimischen Wintersport-Hochburg am Holmenkollen bei Oslo ließen sie ihn hochleben.

Rund ein Jahr nach seinem schweren Sturz in Planica feierte Tande wieder einen Weltcup-Sieg und war davon sichtlich überwältigt. „Gratulation an ihn, dass er es so hingekriegt hat“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Sonntag über den Norweger, der nach seinem Sprung-Unfall im März 2021 mehrere Tage im Koma gelegen hatte. „Wir sind alle froh, dass er wieder dabei ist.“