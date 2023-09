2. Bundesliga Dritter Sieg in Folge – SV Elversberg marschiert Richtung Tabellenspitze

Die SV Elversberg trat am siebten Spieltag der 2. Bundesliga beim Mitaufsteiger SV Wehen Wiesbaden an. Beim Gastspiel in Hessen fuhr die SVE den dritten Sieg in Folge ein – der Spielbericht.

23.09.2023, 15:16 Uhr

15 Bilder Bilder vom Spiel: So schlägt sich die SV Elversberg in Wiesbaden 15 Bilder Foto: dpa/Uwe Anspach