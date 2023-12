Milliarden im Spiel Die SV Elversberg steht vor einer folgenreichen Entscheidung

Die einfache Variante der Kritiker in der Kurve heißt schlicht und deftig: „Scheiß DFL!“ So sangen es Fans von Freiburg und Mainz am Sonntag. Zur gemeinsamen Aktion der Anhänger beider Klubs gehörten zudem zwei Banner mit den Aufschriften: „Für einen nachhaltigen Fußball“ und „Gegen Investoren in Vereinen und Verband“.