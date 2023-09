2. Bundesliga SV Elversberg siegt zuhause gegen den Hamburger SV

Die Partie begann in der mit 10 115 Zuschauern ausverkauften Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde richtig wild. Die SVE hatte bereits in der 2. Minute einen Freistoß aus dem Halbfeld und einen Eckball, die aber beide nichts einbrachten. HSV-Stürmer Robert Glatzel erzielte in der 3. Minute das erste Tor, das aber Schiedsrichter Patrick Schwengers wegen Abseits nicht anerkannte. Dafür zählte das 1:0 der SV Elversberg in der 8. Minute. HSV-Innenverteidiger Dennis Hadzikadunic verlor den Ball beim Spielaufbau ohne Gegnerdruck am eigenen Strafraum und Jannik Rochelt schob den Ball ins leere Tor zum 1:0.