Biathlon „Super glücklich“: Hettich-Walz aus dem Nichts zu WM-Silber

In den fünf Wettkämpfen zuvor waren Deutschlands Biathletinnen und Biathleten leer ausgegangen und hatten vor allem mit den schlechten Ski gehadert - das war nun anders. „Ich habe mich wirklich gut und kraftvoll gefühlt. Das Material war so viel besser“, sagte Hettich-Walz, die zuvor alleine nie unter den Top 15 in einem WM-Wettkampf platziert war, und schickte einen Gruß an die Mannschaft: „Das ist eine Medaille für das ganze Team.“