Eishockey : Stützle erhält Vertrag bis 2031 bei NHL-Club Ottawa

Ottawa Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat einen langfristigen Vertrag bei den Ottawa Senators aus der nordamerikanischen Profi-Liga NHL erhalten. Der 20 Jahre alte Stürmer unterschrieb einen von 2023 an geltenden Achtjahresvertrag, wie der Club mitteilte.

Stützle kassiert in dieser Zeit 66,8 Millionen Dollar, im Schnitt 8,35 Millionen pro Jahr. Das Ausnahme-Talent wurde von den Senators bei den NHL-Drafts 2020 an Nummer drei ausgewählt und hatte einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Als Rookie hatte er in der Saison 2020/21 in 53 Spielen zwölf Tore erzielte und 17 Assists gegeben. Insgesamt kam er in seinen ersten beiden Spielzeiten auf 34 Tore und 53 Assists.