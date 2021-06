Frankreich-Rundfahrt : Stürze überschatten Tour-Auftakt - Alaphilippe erobert Gelb

Landerneau Julian Alaphilippe ist der erste Spitzenreiter der 108. Tour de France. Für Schockmomente sorgten zum Auftakt der Rundfahrt zwei Massenstürze.

Der Weltmeister eroberte mit einem spektakulären Antritt das Gelbe Trikot und verzückte die Grande Nation gleich zum Auftakt der 108. Tour de France. Für mehr Aufregung als Alaphilippe sorgten zum Auftakt der Großen Schleife in der Bretagne allerdings zwei schwere Massenstürze.

Bis gut 46 Kilometer vor dem Ziel war es ein traumhafter Tour-Start tief im Westen Frankreichs. Dann hielt eine Zuschauerin ein Pappschild in die TV-Kameras und brachte damit Tony Martin zu Fall. Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister löste dadurch den ersten Massensturz aus, in den auch die Favoriten Primoz Roglic, Tadej Pogacar sowie Alaphilippe verwickelt waren. Martin setzte das Rennen mit blutüberströmten Armen fort, schüttelte immer wieder fassungslos den Kopf. Der Freiburger Jasha Sütterlin verletzte sich so schwer, dass er das Rennen aufgeben musste.