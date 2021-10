Europa League : Stürmerstreiche im September: Union feiert Abteilung Attacke

Berlin Union Berlin spielt schon wieder eine unerwartet gute Saison. Mit dem 3:0 gegen Maccabi Haifa gelingt auch der erste Sieg in der Gruppenphase der Conference League. Alle drei Tore erzielen Stürmer.

Behrens, Voglsammer und der diesmal als Joker erfolgreiche Taiwo Awoniyi sorgten mit ihren Toren am Donnerstagabend im Olympiastadion nicht nur für den ersten Erfolg der Eisernen in der Gruppenphase des neuen Europapokals. Sie untermauerten mit ihren Treffern auch einen beachtlichen Trend beim Fußball-Bundesligisten: Stürmertore sind schwer in Mode in Berlin-Köpenick.