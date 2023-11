Tennis Struff zieht zufriedenes Saisonfazit: „Top 30 ein Traum“

„Ich bin 33 Jahre alt und schließe das Jahr in den Top 30 ab. Das ist natürlich ein Traum für mich“, sagte Struff, der auf Position 155 ins Tennis-Jahr gestartet war. „Da ist man in Ranglisten-Regionen, wo man viele Challenger spielen muss. Das ist nicht einfach, sondern richtig harte Arbeit. Dass es dann so läuft, hätte ich nicht zu träumen gewagt“, sagte die deutsche Nummer zwei nach ihrem letzten Turnier in diesem Jahr.