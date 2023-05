Tennis Struff verpasst Sensation: Final-Niederlage gegen Alcaraz

Struff hat in Madrid und auch bei seinem Viertelfinaleinzug zuvor in Monte Carlo eindrucksvoll bewiesen, dass wieder mit ihm zu rechnen ist. Der Dreisatzsieg im Halbfinale von Madrid gegen den Russen Aslan Karazew, gegen den Struff in der Qualifikation noch verloren hatte, sei „eine Monster-Energieleistung“ gewesen, meinte sein Trainer Marvin Netuschil. Und der frühere Tennisstar Boris Becker nannte den Warsteiner „eine Maschine“.