Rasen-Tennis : Struff verliert Auftaktmatch bei Berliner Einladungsturnier

Jan-Lennard Struff hat sein Auftaktmatch in Berlin knapp gegen Robert Bautista Agut verloren. Foto: Andreas Gora/dpa

Berlin Zum Auftakt des Tennis-Einladungsturniers im Berliner Steffi-Graf-Stadion ist Jan-Lennard Struff im Viertelfinale ausgeschieden. Die deutsche Nummer zwei aus Warstein verlor 3:6, 6:3, 7:10 gegen den Spanier Roberto Bautista Agut.

Der Warsteiner schaffte nach dem Break zum 4:2 im zweiten Durchgang den Satzausgleich und unterlag erst nach einem Match-Tiebreak nach 1:10 Stunden. In der Vorwoche hatte der Weltranglisten-34. noch wie der Spanier auf Sand in Kitzbühel ein Show-Turnier bestritten. Zur Mittagszeit waren zunächst nur wenige Zuschauer in den Berliner Grunewald gekommen, wo pro Tag 800 Eintrittskarten verkauft werden dürfen.