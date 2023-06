Tennis Struff mit Spagat als Hoffnungsträger und Vater in Stuttgart

Zum Auftakt der Rasensaison ist auch die Familie angereist, der Weltranglisten-24. hat aber ein eigenes Hotelzimmer. „Es hört sich schon ein bisschen komisch an, dass ich dann alleine schlafen möchte“, meinte Struff. Natürlich würde er am liebsten mit den Kindern das Zimmer teilen, die aber relativ früh wach seien: „Aber jeder weiß, dass das für die Regeneration nicht optimal ist.“ Seine Mutter helfe seiner Freundin in Stuttgart bei der Betreuung, berichtete Struff: „Ich glaube, sonst ist das auch schwierig zu bewerkstelligen.“