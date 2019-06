Erfolgsserie : Struff mit Chance auf Final-Teilnahme in Stuttgart

Stuttgart Der beeindruckend aufspielende Jan-Lennard Struff lässt auf den ersten deutschen Sieg beim Tennis-Turnier in Stuttgart seit 1991 hoffen.

Eine Endspiel-Teilnahme auf der ATP-Tour fehlt dem jungen Vater noch. Nur der italienische Tennisprofi Matteo Berrettini, Anfang Mai Finalist in München, kann ihn jetzt am Samstag noch aufhalten. Wie Struff ist der Weltranglisten-30. beim Stuttgarter Rasenturnier noch ohne Satzverlust. „Das wird definitiv ein hartes Match. Das ist ein brutal guter Spieler“, meinte Struff, einer von zwei deutschen Viertelfinalisten der diesjährigen Auflage.

Gegen den Weltranglisten-26. Pouille ließ sich Struff am Ende auch nicht davon irritieren, dass ihm Gedanken an seine unglückliche Niederlage vor zwei Jahren im Kopf herumspukten. Im Achtelfinale in Stuttgart hatte er damals einen Matchball ausgelassen, Pouille holte anschließend den Titel. „Ich muss ganz ehrlich sagen, das war den ganzen Tag in meinem Kopf“, räumte Struff ein.