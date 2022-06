Tennis : Struff in Halle früh raus - Aus auch für Rune und Rubljow

Struff in Halle früh raus - Aus auch für Rune und Rubljow

Hat das Achtelfinale beim Rasen-Turnier in Halle verpasst: Jan-Lennard Struff. Foto: Friso Gentsch/dpa

Halle Schlechter Start für die deutschen Tennisprofis in Halle: Jan-Lennard Struff und Henri Squire scheiden zum Auftakt aus. Auch ein Shootingstar und der Vorjahresfinalist verpassen das Achtelfinale.

Jan-Lennard Struff hat beim Rasen-Turnier in Halle den Einzug ins Achtelfinale knapp verpasst. Der 32 Jahre alte Tennisprofi aus Warstein verlor nach großem Kampf gegen Ilja Iwaschka aus Belarus mit 6:3, 3:6, 6:7 (5:7).

Struff, der erst in der letzten Woche beim Turnier in Stuttgart sein Comeback nach einem Zehenbruch gefeiert hatte, musste sich in der OWL Arena nach 2:03 Stunden geschlagen geben.