Tennis Struff folgt Zverev und Altmaier ins Achtelfinale von Madrid

Struff war eigentlich in der Qualifikation schon ausgeschieden, rutschte dann aber noch nachträglich ins Hauptfeld. In den Runden zuvor hatte er bereits die höher eingestuften Lorenzo Sonego aus Italien und Ben Shelton aus den USA besiegt. Gegen den formstarken Lajovic überzeugte der Davis-Cup-Spieler mit seinem druckvollen Spiel, insgesamt gelangen ihm mehr als doppelt so viele Gewinner-Schläge wie seinem Gegner.