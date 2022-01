Ski alpin : Straßer rast aufs Podium und knackt Olympia-Norm

Platz drei in Adelboden bedeutet auch die Olympia-Teilnahme für Linus Straßer. Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Adelboden Adelboden bleibt ein gutes Pflaster für Linus Straßer. Wie schon im Vorjahr zeigt sich der Skirennfahrer in der Schweiz in Top-Form und sichert sich das lang ersehnte Olympia-Ticket.

Überglücklich ballte Skirennfahrer Linus Straßer seine Fäuste und reckte die Ski am legendären Chuenisbärgli nach oben. Exakt ein Jahr nach seinem fulminanten zweiten Platz in Adelboden raste der 29-Jährige vom TSV 1860 München an gleicher Stelle erneut aufs Podest.