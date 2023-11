Frankreich-Rundfahrt Start in Lille: Tour-Auftakt 2025 vorgestellt

Nach drei Starts im Ausland markiert 2025 die Rückkehr in die Heimat. Im vergangenen Jahr begann die Tour in Kopenhagen, am 1. Juli 2023 erfolgte der Start der Großen Schleife im spanischen Baskenland. Im nächsten Jahr findet der Grand Départ in Florenz statt. Zudem wird die Tour aufgrund der Olympischen Spiele erstmals nicht in Paris, sondern in Nizza enden.