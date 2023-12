Rodeln Starke Rodler: Drei Rennen, fünf Podestplätze

Ihre ersten Saisonsiege holten die Doppelsitzer-Paarungen bei den Männern und Frauen. „Generell können wir echt zufrieden sein“, sagte Jessica Degenhardt. Das Duo lag 0,080 Sekunden vor Dajana Eitberger und Saskia Schirmer. „Als blutjunge Anfänger so eine gute Leistung abliefern von Anfang an, das macht Spaß. Wir kommen so langsam in den Flow rein und hoffen, dass wir das ins neue Jahr mitnehmen können“, sagte die 32 Jahre alte Dajana Eitberger. Zusammen mit der jungen Saskia Schirmer war es bereits der dritte Podestplatz im dritten Rennen für die Olympia-Zweite von 2018 im Einsitzer.