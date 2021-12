NFL : St.-Brown-Touchdown bringt Sieg: Lions beenden Leidenszeit

Detroit Keines seiner ersten elf NFL-Spiele hat Amon-Ra St. Brown gewonnen - auch Partie Nummer zwölf sieht nicht gut aus. Doch dann fängt der Deutsch-Amerikaner den letzten Pass und sorgt für Riesenjubel.

Fast auf den Tag genau ein Jahr lang hatten die Detroit Lions nicht mehr gewonnen in der National Football League und auch gegen die Minnesota Vikings gerieten sie zwei Minuten vor Schluss wieder in Rückstand. Doch im besten NFL-Spiel seiner Karriere fing St. Brown diesen zehnten und letzten Pass in seine Richtung und machte das 29:27 vor den eigenen Fans perfekt.