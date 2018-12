„Die Erfolgsbilanz in Sportarten wie der Leichtathletik oder dem Schwimmen wird punktuell bleiben. Da müssen in Deutschland größere Anstrengungen angestellt werden als in den vergangenen Jahren“, sagte Lambertz der Deutschen Presse-Agentur.

Der 48-Jährige legt am Jahresende sein Amt als Bundestrainer nieder und will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Immer wieder hatte Lambertz, der 2013 zum Chefbundestrainer befördert worden war, auf Probleme des Spitzensports in Deutschland hingewiesen. Lambertz wünschte sich wiederholt mehr Geld für seine Sportart, in der es eine gewaltige internationale Konkurrenz gibt. Bei den Olympischen Spielen in London und Rio gingen die deutschen Beckenschwimmer leer aus.

Lambertz selbst will in Ruhe über seine Zukunft nachdenken. „Ich würde mich sehr freuen, wenn ich weiter mit Topathleten arbeiten kann“, sagte er. „Ich würde gerne an einem Stützpunkt oder in einem größeren Verein all das Wissen der vergangenen Jahre weitergeben.“

Der Deutsche Olympische Sportbund zeigte Verständnis für den Rückzug von Lambertz. „Die Gründe, die Henning Lambertz zu seiner Entscheidung bewogen haben, sind gut nachvollziehbar“, sagte Dirk Schimmelpfennig, Vorstand Leistungssport des DOSB, der Deutschen Presse-Agentur.

Schimmelpfennig betonte aber zugleich, dass der Deutsche Schwimm-Verband „nach den jüngsten personellen Veränderungen gerade auch im Leistungssport vor großen Herausforderungen“ stehe. Vor knapp zwei Wochen war schon DSV-Präsidentin Gabi Dörries zurückgetreten.

Bei den Olympischen Spielen 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro waren die Schwimmer ohne Medaillen geblieben. Sie stehen nun bei der WM im nächsten Sommer im südkoreanischen Gwangju und in zwei Jahren in Tokio unter besonderem Erfolgsdruck. „Die Vorbereitungen auf die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio nun gezielt mit einem Trainerteam für das Beckenschwimmen anzugehen, erachten wir in der aktuellen Situation als sehr sinnvoll“, erklärte Schimmelpfennig.

