Deutscher Tag beim Ironman Italien - Siege und Podestplätze

Der EM-Zweite über die Langdistanz von 2017 stellte bei seinem Sieg über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Schwimmen in 8:01:50 Stunden zudem einen Streckenrekord im Ziel in Cervia auf. Der 35 Jahre alte Böcherer verwies in Michael Rünz und Julian Mutterer sowie Lukasz Wojt drei Deutsche auf die Plätze zwei, drei und vier.

Bei den Frauen ging der Sieg ebenfalls nach Deutschland, nicht zu schlagen war Daniela Semmler in 9:05:49 Stunden.

