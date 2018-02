Dort wartet am Abend (20.00 Uhr) die Schweiz auf den WM-Mitfavoriten. Die DHB-Damen, die am Freitagnachmittag beim 2:2 (1:0) gegen Australien erstmals in diesem Turnier nicht als Sieger vom Feld gingen, standen ebenfalls vorzeitig als Gruppenerste fest. Ihr Viertelfinale gegen Polen findet am Samstag (13.00 Uhr) statt.

Deutscher Hockey Bund

Berliner Hockey Verband

WM-Seite auf hockey.de